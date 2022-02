TRAM VELOCE PER NAPOLI NORD, IL CONVEGNO SPOSTATO A CALVIZZANO

99 Visite

Si terrà il 2 marzo, presso il PalaRaffaella di Calvizzano, l’atteso convegno “Tram veloce per l’area nord”, organizzato da Maranolab e dal comune di Calvizzano. L’evento, in un primo momento, si sarebbe dovuto tenere a Marano, al teatro Alfieri, ma l’ente cittadino non avrebbe dato il proprio benestare.

A Calvizzano parteciperanno tanti rappresentanti istituzionali: i sindaci del territorio, da Pirozzi a De Leonardis, i deputati Micillo, Topo, Migliore, Russo, la senatrice Castellone, i consiglieri regionali Porcelli e Di Fenza, Schiano, il sindaco Metropolitano Manfredi e l’assessore ai trasporti di Napoli Cosenza. L’evento inizierà alle ore 17,30.













