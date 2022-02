Giugliano, il sindaco Pirozzi incontra la comunità ucraina: “Vi siamo vicini in questo momento difficile”

87 Visite

Esposte sulla facciata del Municipio la bandiera della pace e quella della

nazione invasa dalle truppe russe

Giugliano, 26 febbraio 2022 – Diverse decine di cittadini ucraini, membri della

comunità presente a Giugliano, hanno incontrato questa mattina presso la casa

comunale di Corso Campano il sindaco Nicola Pirozzi e diversi esponenti

dell’amministrazione. Il primo cittadino ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza

ad un popolo che vive il dramma della guerra: “Vi siamo vicini in questa resistenza,

di fronte ad una ingiustificata ed inaccettabile invasione. Bisogna far sentire forte il

nostro NO alla guerra”.

Dopo l’incontro all’ingresso del Municipio, Pirozzi ed una delegazione della

comunità ucraina si sono affacciati al secondo piano dove hanno sventolato la

bandiera della pace e quella dell’Ucraina, un momento suggestivo accompagnato

dalle parole dell’inno nazionale cantato dai tanti cittadini ucraini radunatisi in strada.













