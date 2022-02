Tutto il mondo allenta le restrizioni, ma Speranza dice ancora no

99 Visite

Il ministro della Salute Roberto Speranza, affiancato da un consulente francamente estremista come Walter Ricciardi, insiste invece sugli stessi slogan senza rendersi conto che la realtà intrinseca del virus e il contesto in cui si manifesta, è mutato. In tutti gli altri Paesi, che pure hanno imparato dall’Italia quand’era il caso, la severità delle restrizioni, adesso assecondano quello che ormai la maggioranza degli scienziati – non certo negazionisti- dicono. Niente da fare. Invece di allargare le maglie della libertà, dando modo all’economia e alla psiche della gente (anche questa è salute!) di respirare, si rende più fitta e irrazionale la trama dei divieti. Se fosse necessario per ragioni sanitarie, saremmo dei criminali, se eccepissimo. Ma qui ormai la scelta non è sanitaria, ma politica. C’è di mezzo un’ostinazione che sa di perpetuazione della volontà di dominio.













