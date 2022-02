Patto Napoli, Manfredi tassa anche i passeggeri che partono o arrivano da Capodichino

124 Visite

A Napoli dal 2023 i passeggeri che arrivano o partono dall’aeroporto di Capodichino pagheranno la tassa di imbarco di 1 euro in più sul biglietto. Lo prevede il piano del Comune di Napoli che sarà presentato al Governo Draghi per risanare il disavanzo da 5 miliardi di euro. Il Comune incasserà dalla tassa di imbarco circa 10 milioni all’anno fino al 2042, per un totale stimato di circa 200 milioni di euro. Sempre dal prossimo anno, come anticipato da Fanpage.it, scatterà l’aumento dell’addizionale Irpef dello 0,1% (che è già al massimo di legge in città 0,8%, a causa del pre-dissesto, dal 2013), per un incasso previsto di 5,9 milioni in più e dal 2024 ci sarà un ulteriore aumento di un altro 0,1%, per arrivare a incassare 15,6 milioni all’anno, per un totale di 302,3 milioni entro il 2042.













