Il compagno la lascia e lei gli spacca una bottiglia in testa. Finisce in carcere a San Valentino

Il compagno l’aveva lasciata, ma lei non aveva ancora accettato la cosa. E alla fine gli ha spaccato una bottiglia in testa. Una donna straniera di 34 anni è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti dell’ex convivente, un piombinese di 49 anni. I fatti risalgono alle prime ore del mattino di sabato scorso, quando una pattuglia della stazione dei carabinieri di Piombino Portovecchio, impegnata in un servizio di pattugliamento nel territorio di competenza, è intervenuta, su richiesta dell’uomo, trovato in strada dove, nel frattempo, era sceso per sottrarsi alla convivente. L’uomo, visibilmente scosso, dopo essere stato trasportato al locale pronto soccorso per le cure del caso e dimesso con prognosi di 7 giorni per una ferita da taglio in testa, ha raccontato ai militari che la donna, con cui aveva avuto una lunga relazione sentimentale, conclusasi da poco tempo, era rimasta a vivere con lui e l’anziana madre. Ma, evidentemente non accettando questa anomala convivenza, negli ultimi tempi aveva spesso abusato di sostanze alcoliche, diventando progressivamente sempre più aggressiva nei loro confronti.













