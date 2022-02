Muore a 16 anni durante lo stage in un incidente stradale: era a bordo del furgoncino della ditta

188 Visite

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incedente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage. Il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona, in orario di lavoro. Chi guidava, un operaio di 37 anni, originario del fermano, è rimasto ferito.

L’adolescente, Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), viaggiava al posto del passeggero – che ha subito il maggiore impatto contro l’albero – ed è morto sul colpo. Il conducente è stato invece sbalzato via dall’abitacolo, finendo a a vari metri di distanza dal mezzo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del ragazzo dalle lamiere, la polizia locale di Serra dè Conti, i carabinieri e il 118. Il 37enne – che nell’immediatezza dei fatti si pensava fosse la vittima – è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni.













