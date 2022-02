Elezioni all’Ordine dei Commercialisti, Micillo si candida al Consiglio

278 Visite

Nel segno della continuità determiniamo il futuro”, vede candidato al consiglio dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, Ezio Micillo. Dottore commercialista di Mugnano nonché Consigliere Comunale al Comune di Mugnano

di Napoli. Micillo parteciperà con i 18 candidati al Consiglio alle prossime elezioni fissate per il 21 e 22 febbraio: gli iscritti sono chiamati ad esprimere il proprio voto per il prossimo quadriennio. “Ho accettato la candidatura a Consigliere con estrema gratitudine verso i tanti che mi hanno ritenuto all’altezza di competere per assolvere ad un ruolo di così grande responsabilità – spiega il dottor Micillo – di questo devo ringraziare in primis il candidato Presidente Dott. Francesco Matacena, stimato professionista e grandissimo amico, con il quale in quest’ultimo periodo, abbiamo condiviso il percorso necessario per progettare ed attuare insieme un ODCEC 2.0, capace di anticipare e costruire il futuro, valorizzando le esperienze personali di ognuno e creandone di nuove. Aggregazione, digitalizzazione, giovani, innovazione, istituzioni, specializzazione, tempo,

trasparenza e tutela, sono questi i punti alla base del nostro programma e per i quali chiediamo ai colleghi di essere sostenuti”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS