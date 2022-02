Le api stanno morendo. Ecco perché dobbiamo salvarle

64 Visite

Il ruolo delle api è fondamentale per la produzione alimentare e per l’ambiente. E, in questo, sono aiutate anche da altri insetti come bombi o farfalle. Un terzo del nostro cibo infatti dipende dall’impollinazione degli insetti: solo in Europa, oltre 4.000 tipi di verdure.Se questi preziosi insetti sparissero, le conseguenze sulla produzione alimentare sarebbero devastanti. Chi impollinerebbe le coltivazioni? L’impollinazione artificiale è una pratica faticosa, lenta e costosa. Il valore di questo servizio, offerto gratis dalle api di tutto il mondo, è stato stimato in circa 265 miliardi di euro all’anno.

Difendere le api è quindi nel nostro interesse, anche da un punto di vista economico. Purtroppo, le api sono stanno morendo minacciate da diversi fattori, non ultimi i cambiamenti climatici. Ma anche a causa scelte politiche di corto respiro, che se nell’immediato favoriscono la colture, nel lungo periodo porterebbero a gravissimi danni all’ambiente, alle colture e dunque all’uomo.

Approfondiamo la questione con il dottor Andrea Novelli, giornalista, attivista e ambientalista, presidente di Greenpeace Italia. Greenpeace ha recentemente lanciato una campagna denominata “Le api fanno molto più del miele: aiutiamo gli impollinatori a non scomparire”.













