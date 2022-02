Vomero e San Carlo Arena: Controlli dei Carabinieri. 19 persone denunciate a piede libero, tra questi un finto corriere

179 Visite

Notte di controlli nei quartieri vomero e San Carlo Arena dove i militari della locale compagnia insieme a quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade.

19 le persone denunciate a piede libero. I carabinieri hanno identificato 158 persone, di queste 56 pregiudicate e controllato 65 veicoli. 5 gli assuntori di droga segnalati alla prefettura. Verifiche anche per il greenpass con 6 sanzioni.

Un 16enne del rione don Guanella è stato denunciato per il furto di un motociclo. I sistemi di videosorveglianza lo hanno ripreso mentre rubava lo scooter parcheggiato a via Nicolardi e lo hanno riconosciuto. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.

Sono ben 10 i parcheggiatori abusivi già noti alle forze dell’ordine denunciati a piede libero perché recidivi nel biennio. Sono uomini e donne ed hanno tra i 30 ed i 60 anni.

Un ragazzo di Marano è stato invece denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Due uomini di pianura ed una donna di Scampia – hanno 51, 44 e 18 anni – risponderanno di “possesso ingiustificato di chiavi alterate”. I Carabinieri li hanno fermati a bordo di un’auto dove all’interno c’erano diversi arnesi atti allo scasso.

Denunciata a piede libero anche una cittadina di origini ucraine trovata all’interno di un esercizio commerciale senza mascherina. La donna dapprima si rifiutava di fornire le proprie generalità e poi le rendeva ma false. Risponderà di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto indicazioni sulla propria identità e false dichiarazioni.

Controlli anti-covid.

Denunciato un uomo classe ’63 di Marianella che nonostante la quarantena imposta dall’Asl è stato trovato nei pressi della fermata metro Chiaiano.

I carabinieri hanno denunciato anche un 18enne di contrada Torricelli che ha esibito la carta verde intestata però a un’altra persona.

Ma il vero genio è senza dubbio un 39enne di Piscinola. L’uomo girava a bordo del suo scooter nelle strade del Vomero nonostante fosse stato sottoposto in quarantena perché positivo al covid. Per ingannare le forze dell’ordine pronto anche lo stratagemma: uno zaino con sopra il logo di una nota società di food delivery. I Carabinieri, visto che erano le 2 di notte si sono insospettiti. L’uomo non lavorava per nessuna società ed alla fine ha ammesso di aver inventato tutto per poter uscire di casa. I militari non hanno potuto fare altro che denunciarlo.













