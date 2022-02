Ma è Marano o Pyongyang? Cittadini esasperati da una moltitudine di problemi e i commissari (in 8 mesi) non hanno rilasciato una dichiarazione pubblica. Un caso inquietante

116 Visite

Ci sono ancora diverse famiglie (una decina) di Marano (ormai da oltre 36 ore) senza un briciolo d’acqua nelle proprie abitazioni. Il Comune non ha un escavatore e bisognerà attendere lunedì per gli ulteriori controlli, per scavare e verificare dove sia il problema e da cosa sia originato. La zona è quella di via Parrocchia. I tecnici e gli operai sono accorsi nella giornata di ieri, ma nulla potrà essere fatto in mancanza di un scavo.

Al di ogni questione tecnica ed economica, è a dir poco scandaloso che i commissari di Marano – ormai da oltre 8 mesi al governo della città – non abbiano mai rilasciato dichiarazioni su quanto accade in città e sulle problematiche più volte segnalate da questo giornale e da centinaia, migliaia di residenti: impianti idrici in tilt, strade distrutte, perdite idriche, illuminazione carente o assente, strade non più spazzate, questione Pip, questione Galeota, scuole abusive e tanto altro.

In nessun paese civile del mondo, rappresentanti di enti pubblici – che dovrebbero essere trasparenti e aperti – hanno mostrato tanta chiusura e disprezzo per l’opinione pubblica e gli organi di stampa. Tutto ciò accade in un ente sciolto per mafia per 4 volte. Un’aggravante di non poco conto. Ma siamo a Marano o in qualche paese dittatoriale? Siamo a Marano o a Pyongyang (nella foto il dittatore nord coreano Kim). Ma i commissari ci fanno o ci sono?













