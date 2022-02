121 Visite

Resta in carcere Elpidio D’Ambra, il 31enne arrestato per l’omicidio di Rosa Alfieri, la 23enne trovata morta nell’appartamento dell’uomo (di proprietà del padre della ragazza) il 1° febbraio a Grumo Nevano. Lo ha deciso il gip, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere al termine dell’udienza di convalida che si è svolta oggi nel carcere napoletano di Poggioreale













