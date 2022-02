Camorra, Gasparri: Ruotolo sparge fango su amministrazione attenta a legalità  

39 Visite

“Il collega Sandro Ruotolo ci ha davvero stancato. Dimostra di non avere rispetto per le istituzioni, per il lavoro dei prefetti, della magistratura, del Ministro Luciana Lamorgese, altro che “sensibilità”. Ruotolo dovrebbe anche spiegarci perché, da tre anni a questa parte, Castellammare rappresenta il suo pensiero fisso, ma questo è un altro discorso. Ricordo al senatore Ruotolo, che continua a spargere fango su una amministrazione attenta alla legalità, che sta parlando di un Ente virtuoso sotto ogni punto di vista. Ruotolo dovrebbe piuttosto chiedere che i camorristi vengano nuovamente incarcerati perché rappresentano un pericolo sul territorio. Si rivolga a chi prende queste decisioni. Non insulti altri.” Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri responsabile nazionale settore Enti Locali di Forza Italia.













