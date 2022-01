Muscarà: “Rielezione Mattarella riflesso di classe politica incapace alla testa di fantocci”

81 Visite

“Rispetto per Mattarella, per la sua storia umana e politica e per come ha guidato il Paese. Ma la sua rielezione è il riflesso dell’incapacità di una classe dirigente (qualora ve ne fosse una) alla testa di un esercito di fantocci. Un Paese che soffre in questo momento storico non meritava questa triste sceneggiata. Restituiamo dignità a chi ci ha votati”. È il commento della consigliera regionale della Campania Maria Muscarà.













