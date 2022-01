Quirinale, ecco la rosa dei nomi del centrodestra. C’è anche Tajani

278 Visite

Il centrodestra è pronto a presentare la rosa di nomi per il Quirinale: Letizia Moratti, Marcello Pera, Maria Elisabetta Casellati e Carlo Nordio. Franco Frattini e Pier Ferdinando Casini dovrebbero restare fuori. Mentre potrebbe spuntare anche Antonio Tajani. “I nostri nomi non hanno neppure in tasca una tessera di partito”, ha detto Matteo Salvini ribadendo: “Draghi è a Chigi e lavora bene lì”. È la seconda giornata di votazioni per eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica. Dalle 15 il Parlamento in seduta comune integrato dai 58 delegati delle Regioni è tornato in Aula. Il primo scrutinio di ieri è andato a vuoto: fumata nera con 672 schede bianche votate dai due terzi, cioè la maggioranza che sarebbe servita per eleggere il nuovo capo dello Stato alla prima seduta. E oggi si replica. L’indicazione arrivata da M5S, Pd e Leu è di confermare la scheda bianca. Lo stesso farà il centrodestra.













