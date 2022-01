Qualiano: controlli anti-covid. In piazza a parlare con gli amici ma era in quarantena. Carabinieri denunciano 21enne

160 Visite

A Qualiano i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 21enne del posto per inosservanza alle disposizioni normative per il contenimento del fenomeno epidemico. I militari hanno controllato un gruppetto di ragazzi che si stava intrattenendo nel centro cittadino accertando che uno di questi era risultato positivo al tampone molecolare. Il giovane, nonostante avesse l’obbligo di rimanere isolato in casa, era in giro senza alcun tipo di riserva. Il 21enne, dopo essersi scusato, è stato denunciato ed è tornato a casa.













