Agerola, a bordo di un’utilitaria non si ferma all’alt. Inseguito dai carabinieri e denunciato: era senza patente

Ad Agerola i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio un 20enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri – durante un posto di controllo – hanno notato il ragazzo a bordo della sua utilitaria e gli hanno intimato l’alt. Il 20enne non si è fermato ed è nato un inseguimento per le vie cittadine che si è prolungato per alcuni chilometri. La fuga è terminata quando il 20enne ha perso il controllo dell’auto finendo fuori il manto stradale. Fortunatamente il ragazzo sta bene mentre l’auto – sprovvista di assicurazione e già sottoposta a fermo amministrativo – è stata sequestrata.













