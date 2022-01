Qualiano, partiti i lavori in piazza del Popolo. Cantieri in altre piazze e rifacimento di oltre 7km di strade

37 Visite

Qualiano, 10 gennaio – Grazie ai fondi ottenuti dal Pianto Strategico della Città Metropolitana, questa mattina sono partiti i lavori di restyling di Piazza del Popolo e via Municipio, finanziati per 250mila euro.

I lavori, seguiti in prima persona dall’assessore ai lavori pubblici Domenico Di Domenico, interesseranno la ripavimentazione, l’arredo urbano, il restyling architettonico e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’intera area. Quello di piazza del Popolo è il secondo progetto che parte dopo il restyling dell’Istituto comprensivo Don Bosco-Verdi. Da oggi parte del parcheggio antistante il palazzo municipale, non potrà essere utilizzato.

A brevissimo, sempre per effetto dei 2,5 milioni ottenuti coi fondi del piano strategico, partiranno e verranno completati i lavori di restyling di Piazza Rosselli; via de Gasperi e via Santa Maria delle Grazie; ed il rifacimento del manto stradale per oltre 7 km di strada.

Sempre oggi si completano i lavori di ristrutturazione dell’ex palazzo Municipale di Via Roma. Appena terminati i lavori, mediante avviso pubblico, verranno fittati i locali posti al piano terra della struttura.