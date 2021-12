Dolore e commozione ai funerali di Hugo Maradona

140 Visite

Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Vitale Martire a Fuorigrotta, i funerali di Hugo Maradona, fratello minore di Diego Armando, morto ieri all’età di 52 anni a causa di un attacco cardiaco. Hugo Hernán Maradona era da anni residente in Italia, a Monte di Procida, comune della cintura flegrea in provincia di Napoli. È deceduto nella sua abitazione, dove i soccorsi del 118 non hanno potuto far nulla per salvarlo. Huguito, era sposato con una donna italiana, Paola Morra e aveva tre figli, Nicole, Thiago e Melina. Sul feretro dell’uomo sono state adagiate le magliette del Calcio Napoli e del Club Atlético Boca Juniors di Buenos Aires. La salma del cinquantaduenne defunto, una volta cremata, andrà a Buenos Aires dove le ceneri riposeranno nella nicchia della famiglia Maradona.













