Covid, 35 studenti positivi in una scolaresca di Giugliano. Due casi Omicron. “Tornavano dall’Irlanda”

È una brutta tegola quella che arriva in Campania dagli ultimi sequenziamenti di Sars-Cov-2 condotti dal super laboratorio del Cotugno su un gruppo mirato di tamponi positivi inviati dalla Asl Napoli 2 nord: in 24 ore emergono 13 nuove varianti Omicron, 10 relative a militari dell’aeronautica a cui si aggiungono 2 ragazzi di 14 anni di due scolaresche della provincia di Napoli. Trentacinque gli studenti positivi tra una scolaresca di Giugliano di ritorno da uno stage in Irlanda. Due casi Omicron. Si tratta, nello specifico, di studenti di Giugliano e di Qualiano.