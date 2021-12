L’angolo della prof. Vacanze di Natale, sia l’occasione per curare amicizie e rapporti

103 Visite

Mancano tre giorni di scuola e poi inizieranno le lunghe vacanze che fanno da spartiacque tra un anno e un altro.

Nonostante la paura e i vari protocolli, continua la didattica in presenza che garantisce non solo maggiore efficacia e la possibilità di mettere in campo più strategie, ma dona una parvenza di normalità di cui tutti abbiamo bisogno.

In questi mesi agli alunni è stato chiesto di ritornare nei banchi dove erano disabituati a sedere, a colmare eventuali lacune, ad impegnarsi.

Molti di essi si portano dietro gli arretrati che il periodo pandemico ha fatto accumulare e in questa lista spicca anche una poca cura verso le emozioni: spesso i ragazzi non sanno leggere e gestire sentimenti forti come la paura, l’ansia, l’attrazione.

Se è vero che è fondamentale conoscere il teorema di Pitagora o le conseguenze di una guerra, è altrettanto importante saper riconoscere e indirizzare le proprie energie, emozioni e sentimenti.

Lo Smartphone con il quale gli adolescenti trascorrono molte ore al giorno è diventato l’unico strumento con il quale si interfacciano con i coetanei usando faccine, emoticons che spesso mascherano il vero stato d’animo, a volte sofferente, insicuro problematico.

Allora si approfitti di questa lunga pausa natalizia per prendersi cura dei propri sentimenti: occorre lasciare sulla scrivania il proprio smartphone e uscire con i propri amici, prendersi del tempo per pensare, del tempo senza impegni da assolvere, del tempo che serva a leggersi dentro per capire ciò che si sente, ciò di cui si ha bisogno, la matrice delle paure, l’ origine vera dell’ansia, del tempo anche e perfino di noia per indirizzare bene le proprie infinite energie, scegliendo ciò che piace davvero, del tempo per imprimere nella propria mente dei ricordi belli che scaldano il cuore quando sopraggiunge l’inverno della rabbia e delle delusioni, degli scatti nel cuore e nella mente senza bisogno di un selfie.

Che sia un Natale di rinascita e di consapevolezza per tutti i nostri allievi.

Prof.ssa Annamaria Schettino













