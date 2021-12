Napoli, Varriale: “Aiuti grazie a Manfredi interlocutore credibile, faremo anche di più'”. 

“Eravamo sicuri che con Manfredi alla guida della città, un interlocutore credibile e affidabile, finalmente si sarebbe mosso qualcosa dal Governo per Napoli. Un miliardo e 300mila euro sono un inizio. Lavoreremo per ottenere un intervento ancora maggiore che permetta un deciso rilancio della città nei prossimi anni. Come realtà di maggioranza a Napoli ci sentiamo anche noi responsabili della fiducia data e condividiamo con Manfredi la volontà di fare la nostra parte per sistemare i debiti delle casse comunali. Tagliare i costi partendo dalla cattiva gestione delle partecipate, puntando a innovazione, competenze e qualità dei servizi. Siamo sicuri di ottenere in futuro i giusti interventi per lo sviluppo della terza città più’ grande d’Italia”.