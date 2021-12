Punti di vista. Marano, i commissari non abbandonino le persone perbene

90 Visite

Spesso nel parlare di Marano si dicono solo le cose negative che si vivono sul territorio maranese. Eppure ci sono eccellenze nel nostro quotidiano che operano nel silenzio e con abnegazione senza nulla a pretendere. Questi i maranesi veraci. Questi Signori Commissari la stragrande maggioranza dei maranesi che vanno tutelati, difesi e protetti da chi rappresenta lo Stato che non deve abbandonare i cittadini votati a rispettare le regole della legalità. Gente che ogni giorno con il lavoro, il vivere nel rispetto di sé stessi e degli altri prendono le distanze dal manipolo di delinquenti che infangano la loro onorabilità e mortificano una comunità intera. Quella maranese che sasso su sanno cerca ogni dí di riavviare il motore dello sviluppo socio – economico – culturale da anni affossato e mortificato da una minoranza di delinquenti ignoranti, che non capiscono che mortificando l’intera collettività, mortificano se stessi nella più profonda essenza di uomini, se così si possono definire. Il primo compito dei Commissari Prefettizi in una città allo sbando totale, ridotta in un cumulo di macerie é quello di ristabilire la legalità, che parte dal creare un tessuto sociale a misura d’uomo dove i diritti non debbono essere elemosinati, in nome del dissesto finanziario. Se questo compito sarà disatteso la comunità maranese verrà lasciata allo sbando e lo Stato avrà perso la partita della legalità, lasciando il campo a quella minoranza di sciacalli che per anni hanno massacrato la popolazione e il territorio in nome della illegalità più bieca.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS