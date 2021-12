Portici, rinasce il centrodestra. Esposito (Lega): “Pronti a sfrattare Cuomo e il suo sistema di potere”

127 Visite

Il giovane avvocato porticese Nicholas Esposito, coordinatore regionale del movimento giovanile della Lega, è in rampa di lancio per le prossime elezioni amministrative di Portici.

Esposito, pochi giorni fa c’è stata la visita in Campania dal sottosegretario agli interni Nicola Molteni. Qual è lo stato della sicurezza in Campania e quali sono stati i rilievi del sottosegretario?

“Con il sottosegretario Molteni abbiamo visitato i commissariati di Portici-Ercolano e di Afragola. Ciò che abbiamo constatato, pur trattandosi di due territori completamente differenti sotto il profilo dell’emergenza criminalità, è la mancanza di uomini e mezzi in organico alla Polizia di Stato. A Portici, da parte degli uomini e delle donne in divisa, è emersa la richiesta di strutture più agevoli per il lavoro delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda Afragola è stata ribadita la massima sinergia con prefetto e questore. Molteni ha ricordato che il governo sta lavorando ad un emendamento in legge di bilancio per una maxi-assunzione di poliziotti carabinieri e operatori di polizia penitenziaria. In più, ci sarà sicuramente il rifinanziamento della videosorveglianza che a Portici, nonostante l’arrivo dei fondi, copre solo la metà del territorio cittadino. Infine è stata confermata l’applicazione delle misure di sicurezza urbana come ad esempio i controlli per prevenire lo spaccio fuori le scuole, che sono state confermate dal ministro Lamorgese.”

A Portici lei è tra i registi dell’operazione di riorganizzazione del centrodestra, sempre sconfitto ormai da decenni dal centrosinistra. A che punto siete?

“Non c’era una manifestazione di centrodestra a Portici dal 2013, da quasi 9 anni. Solo due giorni fa abbiamo avuto la prima manifestazione di una forza politica di centrodestra in città dopo tutto questo tempo. La riorganizzazione della coalizione è partita prima dell’estate. Stiamo dialogando con l’Udc, con Fratelli d’Italia e da dopo l’estate si è aggiunta anche Forza Italia con il consigliere comunale Alessandro Fimiani, che è uscito dalla maggioranza del sindaco Cuomo per aderire al nostro progetto che è sì di centrodestra ma anche civico. Stiamo infatti ragionando con quei soggetti civici alternativi alla sinistra. A Portici ci sono due sinistre: una di potere rappresentata dal sindaco. L’altra ideologica, composta dagli ex comunisti, che crede ancora al mondo pre-crollo del Muro di Berlino.”

Quali sono queste forze civiche?

“C’è Riccardo Russo, ex candidato sindaco con le sue tre liste civiche con cui si presentò alla scorsa campagna elettorale. Luciano Marotta, che si candidò a sindaco nel 2013, ex esponente della Destra di Storace, oggi civico. Poi ci sono tanti altri esponenti politici con cui stiamo dialogando come Giuseppe Cipriano.

È un avviso di sfratto al sindaco Cuomo?

È un avviso di sfratto ad un sistema che tutela sempre i pochi e non l’intera cittadinanza. Basta verificare quanto accade all’interno delle partecipate comunali con particolare riferimento alla distribuzione degli incarichi.”

La Lega è al governo e si prepara alla partita del Quirinale. Qual è il suo auspicio personale per il Colle più alto?

“Spero che venga eletto presidente della Repubblica Mario Draghi. La sua statura politica e la sua credibilità in Europa rappresentano delle garanzie. Non vedo figure migliori di lui al momento. Ovvio poi che il nome di Berlusconi scaldi gli animi dell’elettorato di centrodestra.”

In vista delle elezioni politiche come vi state riorganizzando? Non temete un calo dei consensi?

“La riorganizzazione è partita dopo un periodo di pandemia che ha stravolto l’agenda politica. La Lega è entrata nel governo per senso di responsabilità. Perché lo ha chiesto il Paese per il completamento della campagna vaccinale anti covid. Arriveremo alle politiche pronti come forza di governo, non rinunciando però alle battaglie di sempre: sicurezza, famiglia, lotta all’immigrazione clandestina e l’abbassamento delle tasse.”













