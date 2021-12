Nascita di un nuovo Centro, Palumbo (Cambiamo): “Servono forze nuove, non pezzi vecchi”

83 Visite

“Un’area veramente centrista va costruita mettendo insieme menti, anime e personalità moderate che facciano sintesi sulle linee politiche programmatiche e che tengano in considerazione le necessità e le priorità del paese. “Assemblare” insieme vari pezzi presi dalle tante “vecchie auto” finirà semplicemente con il creare contenitori utili unicamente alle future elezioni politiche massacrando chi si identifica in una politica realmente moderata, di nome, nei pensieri e nei fatti. Oltre alla transizione ecologica invito ad una transizione politica, spazio a menti fresche e forze nuove” lo scrive in una nota Rosario Palumbo, consigliere comunale di Napoli del gruppo Cambiamo.













