Nuovo decesso da Covid nel comune di Marano. E’ deceduto ieri, dopo un ricovero in ospedale, Domenico Marchesano. L’uomo è molto noto in città. Marchesano è la 88 esima vittima del virus nella città di Marano. Nella giornata di oggi si terranno inoltre, nella chiesa della Santissima Immacolata, i funerali di Francesco Pellecchia, ex dipendente dell’ente cittadino.













