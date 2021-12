VARCATURO, ESPLODE ORDIGNO ALL’ESTERNO DI UNA SALA SCOMMESSA

270 Visite

Questa notte verso le 2 a Giugliano, in Campania località Varcaturo, i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a via Madonna del Pantano all’altezza del civico 72. Poco prima ignoti avevano fatto esplodere un ordigno che ha danneggiato la vetrata esterna di una sala scommesse. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano che hanno effettuato i rilievi del caso.













