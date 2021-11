Salvini a Napoli: «No ad un salvataggio ad hoc per il Comune. Serve norma per tutte le città»

131 Visite

Napoli, 29 novembre – “Formula Campania: senza immaginazione non c’è futuro” questo lo slogan dell’assemblea regionale della Campania della Lega Salvini Premier, tenutasi questo pomeriggio alla Stazione Marittima di Napoli. Il segretario federale Matteo Salvini ha fatto il punto della situazione in merito alla posizione del suo partito sulla possibilità di una norma “salva Napoli” così come immaginata dalle altre compagini governative di Pd e M5S da inserire nella legge di bilancio. All’interno del servizio anche gli interventi dell’eurodeputato e coordinatore regionale leghista Valentino Grant e del parlamentare Gianluca Cantalamessa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Emiliano Caliendo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS