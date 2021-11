206 Visite

Casi Covid alla scuola Amanzio, disposta la sospensione didattica in presenza per una quarta classe e l’attivazione contestuale della didattica a distanza, a partire da domani e fino a nuova comunicazione e comunque fino a riscontro dell’Asl. Per le altre classi, invece, regolare attività in presenza. La scuola avvierà un’immediata sanificazione degli ambienti scolastici.













