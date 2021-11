Covid Campania, oggi 820 positivi e 11 morti

39 Visite

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, complice anche la tradizionale frenata dei tamponi nel weekend. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 820 positivi su 16.193 tamponi esaminati, 327 in meno di ieri con 13.385 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 5,06% dei test, un punto percentuale e mezzo in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 3,88%.













