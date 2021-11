A Quarto via libera alla Carta dei servizi per i cittadini. “Importante per rompere monopolio pompe funebri e servizi cimiteriali”

Per la prima volta nella sua storia il Comune di Quarto, dopo aver approvato il nuovo Regolamento per la gestione interna del servizio delle lampade votive cimiteriali, si dota di una Carta dei Servizi a tutela del buon andamento della Pa e dei diritti dei cittadini-utenti. “Si tratta di uno strumento di partecipazione democratica – dice il sindaco Antonio Sabino, che ha tenuto per se la delega al servizio Cimitero – Un documento articolato in 15 pagine, con una serie di indicazioni operative, ma anche consigli utili e validi per evitare il rischio di frodi e per contrastare il fenomeno illegale del mercato monopolistico abusivo delle pompe funebri e dei servizi cimiteriali. Vogliamo tutelare i nostri concittadini ed essere loro vicini in un momento doloroso della loro vita. Così come abbiamo indicato in modo trasparente e chiaro le tariffe comunali per ogni servizio e ribadito più volte che i cittadini sono liberi di contattare chi vogliono per eseguire lavori edili nei manufatti in concessione e per organizzare i funerali”.