Movida: risse, malori e disordini, a Napoli è ormai il caos

Il termine ‘movida’, un tempo sinonimo di svago e divertimento sano, è stato letteralmente stravolto. Movida oggi coincide con situazioni fuori controllo. Nei week end le città piombano in una condizione di scarsa sicurezza. I più avveduti rinunciano ad uscire, significherebbe inoltrarsi nel caos più assoluto. I locali e il centro cittadino vengono assaltati da orde di ragazzini, e non, completamente ubriachi e sotto effetto di droghe, capaci di scatenare risse, accoltellamenti e disordini. Senza contare quelli che ubriachi si mettono alla guida rimettendoci la pelle. Inoltre, si esce spesso muniti di armi, coltelli, uno sguardo di troppo e si infilza un coetaneo. E’ follia! E cosa dire dei cicchetti a 1 euro venduti ai 12enni finiti in coma etilico sdraiati per strada nel centro storico? Qualcosa va fatto, ma lo si dice ormai da tempo.













