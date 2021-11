Covid Grecia, boom di casi negli ultimi giorni

62 Visite

Anche la Grecia a oltre un anno mezzo dall’inizio dell’emergenza sanitaria registra il suo record di nuove infezioni: 5.449 in 24 ore. Il portavoce del governo, Giannis Oikonomou, ha sottolineato che la priorità è aumentare il numero dei vaccinati, che oggi si attesta solo al 60,5% della popolazione: “Finché ci sono persone non vaccinate, il virus trova un terreno fertile per diffondersi”, ha detto.













