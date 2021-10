Marano, maestra muore a 60 anni: il ricordo del professor Izzo

90 Visite

Stamani la comunità scolastica maranese é stata colpito da un grave lutto per la morte della maestra Velardi Angela docente del comprensivo Amanzio – Rwnucci – Alfieri.

La famiglia Velardi è molto conosciuta e stimata nel comune a nord di Napoli ( lo zio Don Vincenzino è stato Parroco della chiesa S. S. Annunziata di Marano anch’egli sacerdote ben voluto e stimato ). Stamattina come ogni giorno la maestra si alzata di buon ora per recarsi a scuola ma é stata colta da un improvviso malore che le é stato fatale.

La maestra Angelina così si faceva chiamare é stata una donna dai grandi valori e dalla grande appartenenza alla famiglia, con grande amore da sola e grandi sacrifici ha tirato su i suoi figli.

In ambito scolastico la ricordano tutti come maestra dalla grande sensibilità, umile sempre disponibile doti che l’hanno resa unica e speciale per quanti l’hanno conosciuta.

Il Dirigente Scolastico dell’ I. C. ARA ha sospeso le attività didattiche al segmento della scuola dell’infanzia per consentire a tutte le docenti di partecipare ai funerali che si terranno domani giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 11.00 nella Parrocchia della S. S. Annunziata.

La vicinanza dell’intera comunità scolastica alla famiglia e alla sorella Annamaria docente presso l’ I. C. Socrate – Mallardo.

Michele Izzo.













