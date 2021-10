Marano, la frazione di San Rocco ancora allagata. Milioni di litri d’acqua in fumo e il Comune latita

202 Visite

Ancora San Rocco allagata, ancora l’ennesimo problema all’impianto che ormai da anni mette alla corde il Comune. Un ente impotente, incapace di intervenire, dove nemmeno più per le emergenze si fa qualcosa. Milioni di litri d’acqua potabile in fumo ogni notte, nell’indifferenza totale. Non ci sono soldi, nemmeno per la reperibilità dei dipendenti comunali e nessuno, dunque, interviene. Si tollera uno spreco assurdo e in tutta la città non c’è un politico o un avvocato degno di tal nome capace di denunciare i fatti alla Corte dei Conti o in Procura o di avviare una class action. I cittadini si lamentano solo sui social, poi zero.













