Ballottaggi a Melito, Afragola, Volla e Caserta: affluenza bassa

Seggi elettorali aperti da questa mattina alle 7 per i ballottaggi utili per eleggere i sindaci di Afragola, Melito, Volla e Caserta. Particolarmente basso è stato il dato di affluenza alle ore 12 in tutte queste città. Sarà possibile votare anche domani fino alle ore 15. Di seguito le percentuali dell’affluenza ore 12:

Affluenza primo turno:

AFRAGOLA 7,88% 14,29%

MELITO DI NAPOLI 9,63 % 14,36%

VICO EQUENSE 13,10% 15,22 %

VOLLA 8,89% 10,55%

CASERTA 9,32% 15,12%













