Whirlpool, azienda conferma licenziamenti: lettere dal 22 ottobre

Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli”. Con una nota diffusa in nottata al termine dell’incontro con i sindacati, l’azienda ha comunicato la decisione. La società mantiene l’impegno a non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobre. E conferma gli incentivi all’esodo nella misura di 85.000 euro o il trasferimento di tutti i lavoratori presso l’unità di produzione di Cassinetta di Briadronno in provincia di Varese nonché la disponibilità a proseguire la trattativa per il trasferimento di asset.













