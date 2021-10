Mugnano, festeggiamenti Sacro Cuore: stasera lo spettacolo di Peppe Iodice

174 Visite

Festeggiamenti Sacro Cuore, anche oggi tantissimi eventi in programma. Si parte alle ore 17 in villa Rodari con “Piccoli Cuori in Festa”, l’iniziativa a cura delle associazioni Nuova Mugnano, Cms, Age, Aicast, Confesercenti, il Corpo di San Lazzaro e l’associazione nazionale dei vigili del fuoco. L’evento è tutto dedicato ai bambini, con personaggi Disney e Marvel, la baby dance e spettacoli di magia. Alle 17 e 30, all’esterno del parco di via Di Vittorio, l’esposizione di vespe d’epoca a cura del Vespa Club di Giugliano. “Ringrazio tutte le associazioni che si sono spese nell’organizzazione del programma di festeggiamenti – dichiara l’assessore al ramo Luisa Zincarelli – Ricordo a tutti che è consigliabile prenotarsi agli eventi, che sono a numero chiuso causa Covid, telefonando lo 0815714586. Inoltre si può assistere agli spettacoli sono se in possesso del Green Pass”. Alle 20 e 30, nel parcheggio di via Mercato, lo spettacolo esilarante di Peppe Iodice. “Quest’anno abbiamo scelto come location degli spettacoli all’aperto il parcheggio di via Mercato – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro – Uno spazio ampio, che da un lato ci consente di ospitare un maggior numero di persone e dall’altro di fare rispettare tutte le normative anti contagio. Continuamo ad offrire spettacoli di qualità gratis per tutti i cittadini”.













