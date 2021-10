“Il sistema Salerno”, l’arresto del deluchiano Savastano e le intercettazioni

134 Visite

Franco: senti Vittorio so che avete questa cena con de luca la sera .. domenica ….

Vittorio: eh! ….

Franco: eh! .. va bè ma mantenete la linea di…di… mandare avanti tutto quanto, eh!!

Vittorio: e vedi tu!

Franco: questa deve essere la linea! …. quindi non è che si deve fare dopo le calende greche questa

cosa.. in questo senso …

Vittorio: … calende greche … no … no … no …

Franco: chi siete. soltanto voi e lui?

Vittorio: nooo … tutte le cooperative. .. ho invitato pure ad altre

cooperative sembra brutto …. andavo solo io ….

Franco: nò, voglio dire non ci stanno altri esponenti politici spero, …

Vittorio: no … no … qua/i esponenti politici … nessuno! .. a meno chè lui non porta i figli …. il figlio, non lo

so chi porta.

Franco: no .. no va bene .. va bene, … cosi va bene …. va bene … fammi sapere, soprattutto la

linea deve essere quella che tutto deve andare avanti, io stamattina

ho trovato a marotta, … marotta ha detto a de luca qual è pure il mio

pensiero: .. che queste procedure non devono essere fatte dopo ….. dopo

giugno per capirci insomma,. …. che devono essere fatte subito ..

Vittorio: eh va bene .. intanto luca ha preparato tutto però questa non. .. non

pubblica, non fa un cazzo …

Franco: e questo deve essere l’oggetto del….anche dell’incontro, cioè si

deve parlare anche di questo, …

Gli inquirenti ritengono che il riferimento sia a una determina al vaglio del dirigente del settore Ambiente del Comune di Salerno, Luca Caselli, finito ai domiciliari. Il 12 febbraio infatti è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento biennale dei servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino. La base di gara è di 3 milioni e 184mila euro. La cena ci sarà. Il 16 febbraio. Al ristorante del Golfo. Le perquisizioni rinvengono la fattura, di 650 euro intestata alla coop Terza Dimensione, pagata con la loro carta di credito. È giustificata come “colazione di lavoro”, pur essendo una domenica.

L’imprenditore con il filo diretto con i politici – Intorno a Zoccola si muove un mondo. L’uomo, scrive ilgGip, ha “un filo diretto con parte degli ambienti politici del Comune di Salerno, ricevendo informazioni in tempo reale, utili per elaborare le strategie affaristiche o difensive”. E cita come esempio un’altra intercettazione, del 18 febbraio 2020. Lo chiama il consigliere comunale di “Salerno dei giovani”, Horace Di Carlo. Si è appena svolto un consiglio comunale in cui il consigliere dei “Davvero Verdi”, Giuseppe Ventura, ha criticato duramente la gestione del verde pubblico e dei parchi affidati alle cooperative di tipo B.