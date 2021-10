Anche i sindacati della polizia stufi della Lamorgese, ma il ministro non si schioda

94 Visite

Nel mondo della polizia c’è tensione. E lo dimostra la durissima nota con cui il sindacato Fsp mette all’indice la gestione da parte di Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, criticata per i rave, per la gestione di migranti e manifestazioni. Un disastro. Il 15 ottobre si avvicina e con l’obbligo di green pass per i lavoratori nelle strade italiane si rischia il caos. Ci sono migliaia di agenti senza vaccinazione, che non è obbligatoria, e dunque senza lasciapassare per poter operare in servizio. Sono passate settimane, ma una soluzione non è stata ancora trovata. “Stando così le cose – denuncia l’Fsp – non è difficile prevedere il caos”.

Il sindacati da tempo chiedono almeno il tampone gratuito. Ma per ora il governo ha risposto picche. Il rischio, alla fine, è che i poliziotti no vax restino a casa dal lavoro e quelli vaccinati siano chiamati “a sopperire ad eventuali probabili disfunzioni organizzative e politiche”. La richieste è semplice: il sindacato vorrebbe il “rinvio dell’entrata in vigore del relativo decreto legge” sul green pass “perché il sistema sicurezza, in assenza di certezze, non è pronto”. E con la sicurezza “non si scherza”.













