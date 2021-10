IL PAPPICE: “OSPEDALE DI BACOLI, LA VERITA’ SULLA STORICA DELIBERA”

In pratica il Comune ha messo a disposizione un edificio per l’ASL che dovrà farsi finanziare l’ospedale con i fondi del Recovery plan.

Si tratta in particolare del progetto per un “presidio sanitario di assistenza primaria a degenza breve” – detto “ospedale di comunità” – di 15 posti letto previsto già tre anni fa dalla Regione a Bacoli (Piano Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021, decreto n. 83 del 31 ottobre 2019).

