Inchiesta sui rifiuti a Marano, Giugliano e altri comuni: tre indagati e un maxi sequestro

Ricordate l’inchiesta sul settore rifiuti, partita nei mesi scorsi dai comuni di Marano e Giugliano? Ci sono sviluppi: i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dai magistrati della Procura di Napoli, dottoressa Maria Di Mauro, hanno sequestrato una cospicua somma di denaro, 350 mila euro, ritrovata presso l’abitazione di uno dei tre indagati. I tre sono indagati a vario titolo per ricettazione, riciclaggio, illecito reimpiego di capitali, associazione a delinquere finalizzata a plurime ipotesi di turbativa d’asta, corruzione e concussione. Ad agosto scorso i carabinieri di Castello di Cisterna acquisirono ampia documentazione in alcuni comuni della provincia, in particolare presso il municipio di Marano. Al momento non sono coinvolti politici e pubblici amministratori.













