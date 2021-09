Qualiano e Giugliano: Sicurezza ambientale. Carabinieri denunciano 4 persone

110 Visite

I Carabinieri di Qualiano insieme a quelli della Stazione Forestale di Pozzuoli, nell’ambito dei servizi volti a prevenire e contrastare reati ed illeciti di natura ambientale, hanno denunciato 4 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di stoccaggio, smaltimento e trasporto illecito di rifiuti.

Un 28enne di origine romena ma residente a Villa Literno e un 24 enne di Qualiano sono stati sorpresi dai Carabinieri in 2 distinti episodi. Il primo era in via Benedetto Croce mentre il secondo in via circonvallazione. Erano a bordo rispettivamente di un quadriciclo e di un furgone e trasportavano senza alcuna autorizzazione una grande quantità di rifiuti di ogni genere: RSU, elettrodomestici esausti e materiale ferroso e di risulta.

Denunciati anche due fratelli di Giugliano titolari di un fondo agricolo coltivato ad ortaggi. I Carabinieri hanno accertato che i 2 hanno stoccato sul proprio terreno circa 20 metri cubi di materiale plastico infiammabile che sarebbe dovuto essere invece smaltito con l’intervento di ditte specializzate.

I due veicoli ed il terreno di circa 4 mila metri quadrati sono stati sequestrati.













