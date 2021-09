57 Visite

I Carabinieri Forestali della Stazione di Casamicciola Terme hanno denunciato due persone che praticavano la caccia non osservando il calendario venatorio. I due bracconieri sono stati fermati e controllati nel comune di Barano d’Ischia in area SIC, sito di interesse comunitario protetto dalle leggi in materia ambientale. Per i due è scattato il sequestro dei fucile.













