Napoli, cade dal terzo piano: tragedia sfiorata per un 19enne

178 Visite

Tragedia sfiorata questa notte per un 19enne. Il giovane sarebbe caduto, per cause ancora da accertare, dal terzo piano della palazzina dove abita nei pressi di piazza Poderico. Immediati i soccorsi per il giovane che, miracolosamente, è ancora in vita. Il 118 giunto sul posto l’ha subito immobilizzato e trasportato in ospedale per gli accertamenti.

Sul posto anche diverse pattuglie della Polizia che in queste ore sta cercando di fare chiarezza sulla vicenda, non escludendo alcuna ipotesi. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella del tentato suicidio con gli abitanti della zona tornano ad alzare la voce e a chiedere una maggiore attenzione per i giovani del quartiere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS