Napoli, il Disney store di Via Toledo chiude per sempre

La notizia già nell’aria è stata confermata da un comunicato ufficiale da parte della multinazionale californiana. Il Disney Store di Via Toledo a Napoli, cesserà di esistere dal giorno 4 ottobre Purtroppo la stessa sorte spetterà probabilmente agli altri store presenti sul territorio italiano così come è già accaduto per gli altri 60 punti vendita presenti in Nord America e nel resto d’Europa. L’intenzione è quella di procedere esclusivamente con l’e-commerce, una precisa strategia scaturita soprattutto dall’analisi dei costi: le vendite on-line sono ritenute più convenienti ed immediate rispetto a quelle tradizionali.

Ovviamente non c’è soltanto l’enorme dispiacere di veder sparire un angolo di paradiso dove anche l’adulto veniva inevitabilmente attratto. Il problema grande riguarda i poveri dipendenti: tra Napoli ed il resto d’Italia (15 store in tutto) sono circa 230 i lavoratori che si ritroveranno è proprio il caso di dirlo “fuori dai giochi”. Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale Cgil Napoli e Campania dott. Nicola Ricci: “La decisione di chiudere il Disney Store a Napoli rappresenta una pugnalata alle spalle per i dipendenti. Una catena internazionale come quella statunitense che decide di chiudere e favorire l’e-commerce è quanto di più sbagliato possa esisterci nelle politiche economiche e commerciali di questo Paese. Il prezzo della pandemia non la devono pagare i lavoratori. Noi saremo al loro fianco nella battaglia per non perdere il posto di lavoro, siamo contro l’acquisto dal divano“.













