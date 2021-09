Anniversario omicidio Siani, Quarto lo ricorda con una riunione in un bene confiscato

126 Visite

Il Comune di Quarto in ricordo di Giancarlo Siani- Domani 23 settembre 2021, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario dell’omicidio per mano del clan Nuvoletta-Polverino del giornalista Giancarlo Siani, per ricordare tale evento il Sindaco e l’Assessore alla Legalità hanno convocato una riunione nell’immobile confiscato sito in via Nicotera. “Insieme alle energie positive della città, esponenti dell’amministrazione, del mondo del lavoro e della scuola – dice il sindaco Antonio Sabino – ricorderemo Giancarlo Siani, ucciso 36 anni fa dalla camorra per il suo lavoro incessante di ricerca della verità e difesa della legalità. Per l’occasione apriremo idealmente a tutta la città le porte di quest’altro, simbolico bene confiscato, che a giorni metteremo a bando pubblico per trasformarlo nella Casa della Legalità di Quarto, coinvolgendo associazioni, scuole, mondo del volontariato, ordini professionali e parrocchie”













