Folla ai funerali del piccolo Samuele. “A ognuno mancherà un pezzo di cuore”

Centinaia di persone hanno accolto alle 11 la piccola bara bianca all’esterno della chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci di via Veterinaria per l’ultimo saluto al piccolo Samuele Gargiulo.

«A ognuno mancherà un pezzo di cuore», è scritto sulle decine decine di magliette bianche sulle quali si staglia la foto del bambino morto precipitando nel vuoto dal terzo piano di via Foria la scorsa settimana. Per quell’episodio è in carcere il 38enne Mariano Cannio, che ha raccontato agli inquirenti come ha lasciato cadere nel vuoto il piccolo Samuele e di aver, subito dopo, mangiato una pizza.