Da giorni miasmi insopportabili in tutta la periferia di Marano. Ieri sera anche in centro. Pronto un esposto

Miasmi che appestano l’aria anche di Marano. Da qualche giorno giungono in redazione segnalazioni circa la puzza che ogni sera viene percepita dagli abitanti di via Marano-Quarto, ma anche di altre zone del territorio. Nella serata di ieri un tanfo insopportabile ha avvolto anche alcune arterie del centro, via Corree di Sopra ad esempio, come segnalato da diversi residenti.

L’origine di questi miasmi non è chiaro: se provenga o meno, almeno per quanto riguarda la periferia di Marano, dalle discariche di Villaricca e Giugliano. Quel che è certo è che un gruppo di cittadini di via Marano-Quarto ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze di polizia, con un esposto che dovrebbe essere presentato tra oggi e domani.













