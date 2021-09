La triade dei silenzi e dei misteri. A Marano 90 giorni di commissariamento, ma i “re magi” giocano a nascondino e i cittadini si incazzano

317 Visite

E con oggi sono 90. Novanta giorni di commissariamento a Marano. La “maledizione” di Visconti prosegue. La sua giunta fece poco o nulla, salvo destarsi negli ultimi mesi prima dello scioglimento, quando ormai era troppo tardi. Una giunta, in pochi lo dimenticano, dominata dalla presenza di pochi attori e dilaniata al proprio interno, con un partito, il Pd, praticamente spaccato a metà. Dunque nessuna nostalgia per quella esperienza amministrativa, ma neanche elogi per questi commissari, che in 90 giorni non hanno ricevuto nessuno o quasi. Nemmeno un saluto alla città, nemmeno un incontro con la stampa per fare il punto della situazione. Una scorrettezza e maleducazione istituzionale che non ha precedenti nella storia di Marano.

In tre mesi, nella città già devastata dagli abusi, dai problemi atavici come quelle dell’acqua, del dissesto idrogeologico, dei rifiuti, degli evasori e tanto altro, è capitato di tutto: perdite idriche a non finire, strade chiuse, strade devastate, mancanza cronica di acqua in tante zone. E poi la paventata chiusura del rapporto con Inibus, che da anni si occupa del trasporto locale, i problemi nei cortili delle scuole, i problemi attinenti al personale comunale, il bilancio consuntivo non ancora approvato, il ricambio di alcuni dirigenti comunali non ancora avvenuto.

Poche le questioni risolte: è stato assicurato un posto all’avvocato Raffaele Marciano, in seguito al varo di una contestatissima procedura, e alla segretaria generale Imparato. Questo è. Dei fondi Pics, del nuovo Puc e tanto altro non si sa nulla. I rappresentanti locali della politica sono silenti, come loro solito: hanno paura di esporsi, come sempre, e di dire qualcosa di forte. Hanno “famiglia”, vogliono stare coperti, tanto sanno che a Marano le denunce le fa solo Terranostranews.













