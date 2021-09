109 Visite

Azione di protesta nella notte organizzata dall’Unione Degli Studenti. Davanti al ministero dell’Istruzione sono state disposte delle macerie per simboleggiare “lo stato della scuola pubblica”, esortando a una mobilitazione generale per il 19 novembre. “Gli studenti e le studentesse non solo hanno bisogno di tornare a scuola in presenza ma anche in sicurezza” dicono.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS